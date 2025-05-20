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Eğitim

MEB yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvuru ve uygulama kılavuzu yayımladı

Güzel sanatlar ve spor liseleriyle musiki, hafızlık, geleneksel-çağdaş görsel sanatlar ve spor programı uygulayan Anadolu İmam Hatip Liselerine öğrenci alımında uygulanacak yetenek sınavına başvurular, 10-23 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Şeyma Güven  | 20.05.2025 - Güncelleme : 20.05.2025
MEB yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvuru ve uygulama kılavuzu yayımladı

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), güzel sanatlar ve spor liseleriyle musiki, hafızlık, geleneksel-çağdaş görsel sanatlar ve spor programı veya projesi uygulayan Anadolu İmam Hatip Liselerine yetenek sınavı puanına göre öğrenci alınmasına ilişkin usul ve esasları içeren başvuru kılavuzu yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvurular 10-23 Haziran tarihlerinde yapılacak ve sınavla ilgili süreç e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

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Adayların yetenek sınavı giriş tarihleri 26 Haziran'da ilan edilecek, sınavların yapılması ve sonuçların sisteme girilmesi ise 27 Haziran-8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Merkezi yerleştirme sonuçlarına göre asıl ve yedek listeleri 11 Temmuz'da ilan edilirken, asıl listeden kazanan adayların kesin kayıtları, 12-17 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

Kayıt hakkı kazanamayan adaylara yönelik ek yerleştirme için boş kontenjanlar 18 Ağustos'ta ilan edilecek, bu kontenjanlar için 18-22 Ağustos tarihlerinde tercihler alınacak.

Ek yerleştirme sonuçları 25 Ağustos'ta ilan edilecek ve kayıt hakkı kazananların işlemleri 25-28 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

Kılavuza, Bakanlığın "meb.gov.tr" internet adresinden erişilebiliyor.

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