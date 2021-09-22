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Eğitim

MEB, Milli Eğitim Şurası konuları için eğitim paydaşlarından fikir alacak

Şura konularıyla ilgili tespit, öneri, talep ve görüşler, "https://sura.meb.gov.tr/gorus/" internet adresinden MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığına gönderilebilecek.

Sefa Şahin   | 22.09.2021
MEB, Milli Eğitim Şurası konuları için eğitim paydaşlarından fikir alacak

Ankara

 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 1-3 Aralık'ta toplanacak Milli Eğitim Şurası'na yönelik gündem konularıyla ilgili eğitim paydaşlarının görüşlerini alacak.

MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı sitesinde yer alan açıklamada, Bakanlığın en yüksek danışma kurulu olan Milli Eğitim Şurası'nın yedi yılın ardından 1-3 Aralık 2021 tarihleri arasında Ankara'da "Eğitimde Fırsat Eşitliği" ana temasıyla toplanacağı hatırlatıldı.

Açıklamada, bu tarihi süreçte eğitim paydaşlarının gündem konuları hakkındaki düşüncelerinin, eğitim ve öğretimle ilgili politika kararlarının belirlenmesinde Bakanlığa yol gösterici olacağı belirtilerek, "Gündem konularıyla ilgili tespit, öneri, talep ve görüşlerinizi 'https://sura.meb.gov.tr/gorus/' adresinden Başkanlığımıza gönderebilirsiniz." bilgisi paylaşıldı.

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