Eğitim

MEB, ikinci dönem ortak yazılı sınavlara yönelik örnek konu ve soru dağılım tablolarını yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), il, ilçe ve okul düzeyinde yapılacak ortak yazılı sınavlar öncesinde, alan zümrelerince hazırlanacak konu soru dağılımlarına örnek olacak tabloları yayımladı.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 03.02.2026 - Güncelleme : 03.02.2026
Ankara

Bakanlığın internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 9 Eylül 2023'te yayımlanarak yürürlüğe giren Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği doğrultusunda ortak yazılı sınavların planlanması ve uygulanması sürecinde sınavların kapsamı ve soru dağılımı, konu soru dağılım tabloları esas alınarak belirleniyor.

Bu yaklaşım, ölçme ve değerlendirme uygulamalarında şeffaflığı, kapsam geçerliğini, konu, kazanım, öğrenme çıktısı temelli ölçmeyi ve uygulama birliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Bu çerçevede, ikinci dönem başında il sınıf ve alan zümrelerince Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüğünün görüşüyle hazırlanacak konu soru dağılım tablolarının daha sistematik olması ve örneklerle desteklenmesi amacıyla, temel ve ortaöğretimdeki farklı sınıf düzeyi ve branşlara yönelik "örnek konu soru dağılım tabloları" Bakanlıkça erişime açıldı.

Yayımlanan örnek tablolar, sınavlarda ölçülecek konu, kazanım ve öğrenme çıktılarının soru sayılarının ve dağılımlarının dengeli biçimde planlanmasına katkı sunarak il, ilçe ve okul düzeyinde yapılacak ortak sınavlarda hazırlanacak dokümana referans niteliği taşıyor.

Öte yandan, okul genelinde gerçekleştirilecek yazılı sınavlarda hangi tablonun kullanılacağı, eğitim kurumunda görevli sınıf ve alan zümresince belirlenecek, hazırlanacak tüm sınavlar, seçilen konu soru dağılım tablosu doğrultusunda uygulanacak.

Sınavların kapsamı, ölçme hedefleri ve soru dağılımları, ortak ilkelere dayalı biçimde planlanmış olacak.

