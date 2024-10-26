MEB, 28 Ekim'de tüm kademelerin ilk dersinde "Dersimiz Cumhuriyete Doğru" videosunu izletecek
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakanlığa bağlı okulların tüm kademelerinde 28 Ekim'in ilk dersinde öğrencilere "Dersimiz Cumhuriyete Doğru" isimli videoyu sunacaklarını bildirdi.
Ankara
Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, çocukları geleceğe en mücehhez şekilde hazırlama gayretiyle çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.
Bakan Tekin, şu ifadeleri kullandı:
"Cumhuriyet'imiz 101. yaşına girerken, maarif ailesi olarak milletimizin bağımsızlık ve egemenlik mücadelesini yücelten, milli birlik ve beraberliğimizi güçlendiren değerleri, her zamankinden daha güçlü ve daha derin bir bağlılıkla evlatlarımıza aktarmanın önemini idrak ettiğimiz bir haftanın içindeyiz. Bu kapsamda Bakanlığımıza bağlı tüm kademelerdeki okullarımızda 28 Ekim'de gerçekleşecek ilk derste öğrencilerimizi 'Dersimiz Cumhuriyete Doğru' adlı videoyla buluşturacağız. İyi dersler çocuklar."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.