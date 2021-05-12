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Eğitim

MEB: 17 Mayıs Pazartesi tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı, 17 Mayıs Pazartesi günü resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacağını bildirdi.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 12.05.2021
MEB: 17 Mayıs Pazartesi tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacak

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"17 Mayıs 2021 Pazartesi günü resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacaktır. Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, 17 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır."

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