Euro
7.66
Dolar
6.84
BIST 100
113,707.60
Altın
1,744.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarının Bakanlığın internet sitesinde yayımlandığını bildirdi.

Yıldız Aktaş   | 20.06.2020
LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarının Bakanlığın internet sitesinde yayımlandığını bildirdi. 

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin açıklama yaptı. 

Selçuk, "Soru kitapçığı ve cevap anahtarına http://meb.gov.tr'den ulaşabilirsiniz. Kitapçıklarınızı, 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren okullarınızdan alabileceksiniz. Rehberlik hizmetlerimizle, sınava katılan ve katılmayan tüm öğrencilerimizin yanında olacağız." ifadelerini kullandı. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: MSÜ sınavında 400 öğrenciye hastalık bulaştığı haberi gerçek dışıdır
İran bazı bölgelerde maske kullanımını zorunlu hale getiriyor
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 115 kişi hayatını kaybetti
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 8 milyon 776 bini geçti
Kovid-19 salgını dönemindeki yardım, ödeme ve destekler 20 milyar lirayı aştı

Benzer haberler

LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

'LGS kapsamındaki merkezi sınav, huzur ve güvenle tamamlandı'

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan LGS'ye giren öğrencilere mesaj

Milli Eğitim Bakanı Selçuk öğrencilere teşekkür etti

Milli Eğitim Bakanı Selçuk öğrencilere teşekkür etti
Milli Eğitim Bakanı Selçuk LGS öncesi son hazırlıkları değerlendirdi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk LGS öncesi son hazırlıkları değerlendirdi
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: İstenilenin de ötesinde tedbirler alıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: İstenilenin de ötesinde tedbirler alıyoruz