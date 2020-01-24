LGS için yeni örnek soru kitapçığı yayımlandı

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Eğitim

LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik yeni örnek soru kitapçığı yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yapılacak merkezi sınava yönelik hazırlanan ocak ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı.

Yıldız Aktaş   | 24.01.2020
LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik yeni örnek soru kitapçığı yayımlandı

Ankara

MEB, LGS kapsamında 7 Haziran'da gerçekleştirilecek merkezi sınava yönelik 4'üncü örnek soru kitapçığını "http://odsgm.meb.gov.tr" adresinden erişime açtı.

Kitapçıkta, sayısal ve sözel testlerdeki soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi.

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