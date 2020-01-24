LGS için yeni örnek soru kitapçığı yayımlandı

LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik yeni örnek soru kitapçığı yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yapılacak merkezi sınava yönelik hazırlanan ocak ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı.
Ankara
MEB, LGS kapsamında 7 Haziran'da gerçekleştirilecek merkezi sınava yönelik 4'üncü örnek soru kitapçığını "http://odsgm.meb.gov.tr" adresinden erişime açtı.
Kitapçıkta, sayısal ve sözel testlerdeki soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.