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Eğitim

LGS kapsamındaki merkezi sınav 15 Haziran 2025'te yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığınca, 2024-2025 eğitim öğretim yılı LGS kapsamındaki sınavın 15 Haziran 2025'te yapılacağı bildirildi.

Buğrahan Ayhan  | 05.11.2024 - Güncelleme : 05.11.2024
LGS kapsamındaki merkezi sınav 15 Haziran 2025'te yapılacak

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB), yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi belli oldu. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınav, 15 Haziran 2025'te yapılacak.

LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm sorular, 8. sınıf ders kitapları öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacak ve önceki sınavdan farklı bir uygulama olmayacak.

2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran 2025 Cuma günü tamamlanacak.

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