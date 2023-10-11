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Eğitim

Kocaeli Üniversitesi akademisyenleri "dünyanın en etkili bilim insanları" listesinde

Stanford Üniversitesince hazırlanan "dünyanın en etkili bilim insanları" listesinde Kocaeli Üniversitesinden (KOÜ) 13 akademisyen yer aldı.

Şengül Azbay  | 11.10.2023 - Güncelleme : 11.10.2023
Kocaeli Üniversitesi akademisyenleri "dünyanın en etkili bilim insanları" listesinde

Kocaeli

KOÜ'den yapılan açıklamaya göre, Stanford Üniversitesinden bilim insanlarının her yıl hazırladığı, dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı liste bilimsel, teknik ve tıbbi içerik konusunda uzmanlaşmış Hollanda merkezli yayıncılık şirketi Elsevier tarafından yayımlandı.

Listenin oluşturulmasında nitelikli yayın sayısı, yayınların yer aldığı derginin etkisi, patent, yapılan atıf sayısı, h-indeks, hm-indeks, makale sayısı, atıf alan makale sayısı ve yayımlandığı derginin etkisi gibi uluslararası ölçütler kullanıldı.

"Yıllık etki" sıralaması için 210 bin bilim insanının çalışmaları ve yayınları mercek altına alındı. Türkiye'den toplam 1395 bilim insanının bulunduğu listeye, KOÜ'den Prof. Dr. Mustafa Çanakcı, Prof. Dr. Müslüm Arıcı, Doç. Dr. Ertan Alptekin, Prof. Dr. Hasan Ocak, Prof. Dr. Zafer Bingül, Prof. Dr. Serdar Küçük, Prof. Dr. Metin Aydın, Doç. Dr. Nevin Gamze Karslı ve Doç. Dr. Hakan Gündüz girdi.

Kariyer analizinin yapıldığı ve son 5 yıllık yayınların atıf etkisine göre "dünyanın en etkili bilim insanları"nın sıralandığı "kariyer boyu etki" kategorisinde ise 204 bin akademisyen değerlendirildi.

Bu akademisyenler arasına ise KOÜ'den Prof. Dr. Mustafa Çanakcı, Prof. Dr. Sarp Ertürk, Prof. Dr. Hasan Ocak, Prof. Dr. Zafer Bingül, Prof. Dr. Hakan Pekey, Doç. Dr. Ertan Alptekin, Prof. Dr. Metin Aydın, Prof. Dr. Serdar Küçük, Prof. Dr. Hüseyin Metin Ertunç, Prof. Dr. Tamer Sınmazçelik, Prof. Dr. Hasan Öktem, Prof. Dr. Ahmet Necati Özsezen ve Prof. Dr. Engin Özdemir girme başarısını gösterdi.

"Araştırma üniversitesi olma yolunda da hızımıza hız katacaktır"

Açıklamada görüşlerine yer verilen KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, tebrik ettiği akademisyenlere başarılarının devamını dileyerek şunları kaydetti:

"KOÜ artık her bilim dalında, sadece ülkemizde değil dünyada da adından söz ettiren üniversite konumuna gelmektedir. Kocaeli Üniversitesi olarak, Türkiye’de ilk 10, dünyada ise ilk 1000 hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Bu çalışmalarımız ve başarılarımız, bir diğer hedefimiz olan araştırma üniversitesi olma yolunda da hızımıza hız katacaktır. Akademisyeninden öğrencisine büyük bir aile olan Kocaeli Üniversitesinin her geçen gün daha da iyi noktalara geleceğine inancım tamdır."

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