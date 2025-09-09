Dolar
logo
Eğitim

İlim Yayma Vakfının lisansüstü burs başvuruları sürüyor

İlim Yayma Vakfı tarafından lisansüstü seviyesinde öğrenim gören öğrencilere sağlanan burslara başvurular devam ediyor.

Fatma Nur Duman Arı  | 09.09.2025 - Güncelleme : 09.09.2025
İlim Yayma Vakfının lisansüstü burs başvuruları sürüyor

İstanbul

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, lisansüstü seviyesinde öğrenim gören öğrenciler için sağlanan burs imkanıyla Türkiye'nin stratejik amaçlarına katkıda bulunacak mühendislik, sağlık, doğa ve sosyal bilimlerden çeşitli ihtisas alanlarında çalışma yürüten başarılı araştırmacıların desteklenmesi amaçlanıyor.

Vakıf tarafından verilecek burslar "yüksek lisans", "doktora" ve "doktora özel araştırma bursu" olmak üzere üç kategoride değerlendiriliyor.

Öğrencilerin, 2025-2026 döneminde 12 ay boyunca vakıftan alacağı burs miktarları ise belli oldu.

Buna göre, yüksek lisans burs miktarı 17 bin 500 lira, doktora burs miktarı 25 bin lira, doktora özel araştırma bursu miktarı ise 40 bin lira olarak belirlendi.

1 Eylül'de başlayan lisansüstü burs başvuruları 19 Eylül'e kadar, 5 Eylül'de başlayan doktora özel araştırma bursu başvuruları ise 26 Eylül'e kadar devam edecek.

Ayrıca, 1973'ten bu yana on binlerce öğrenciye burs veren İlim Yayma Vakfı, yüksek lisans ve doktora öğrenimi boyunca öğrencilerin akademik başarılarını artırmak adına akademik rehberlik desteği de sağlıyor.

Adaylar, genel not ortalaması, dil puanı, ALES gibi kriterlere göre ön elemeye tabi tutulurken, başarılı bulunanlar vakıf tarafından mülakata davet edilecek.

