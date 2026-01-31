Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı yapıldı
Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP/1), Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) elektronik sınav merkezlerinde gerçekleştirildi.
Ankara
İki oturum ile dört bölümden (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) oluşan e-TEP, Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki ÖSYM elektronik sınav merkezlerinde saat 13.45'te başladı. Adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmadı.
Toplamda 584 adayın başvurduğu ve 22 salonda uygulanan sınavda, emniyet görevlileri dahil 208 kişi görev yaptı.
Sınav sonuçları 27 Şubat'ta açıklanacak. Sonuçlar, kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli görülmesi halinde, kendi mevzuatları doğrultusunda yabancı dil yeterliğinin belirlenmesinde kullanılabilecek.
Sınav tarihinden itibaren 2 yıl süreyle geçerli sayılması önerilen sonuçların geçerlilik süresi ve kabul koşulları, başvurulacak kurumun belirlediği ölçütlere göre değişiklik gösterebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.