Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 19 Temmuz'da yapılacak Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı'nın (e-TEP) giriş belgeleri erişime açıldı.
Ankara
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, e-TEP adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
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Adaylar, sınava giriş belgelerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle "ais.osym.gov.tr" adresinden edinebilecek.
Adaylar, sınav günü saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.