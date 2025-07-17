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Eğitim

Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 19 Temmuz'da yapılacak Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı'nın ​​​​​​​(e-TEP) giriş belgeleri erişime açıldı.

Şeyma Güven  | 17.07.2025 - Güncelleme : 17.07.2025
Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, e-TEP adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

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Adaylar, sınava giriş belgelerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle "ais.osym.gov.tr" adresinden edinebilecek.

Adaylar, sınav günü saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.​​​

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