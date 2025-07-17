YÖKDİL adaylarının sınava giriş belgeleri erişime açıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 27 Temmuz'da düzenlenecek 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2025-YÖKDİL/2) giriş belgeleri erişime açıldı.
Ankara
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2025-YÖKDİL/2 adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
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Adaylar, sınav giriş belgelerine, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.
Adaylar, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.