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Eğitim

YÖKDİL adaylarının sınava giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 27 Temmuz'da düzenlenecek 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2025-YÖKDİL/2) giriş belgeleri erişime açıldı.

Buğrahan Ayhan  | 17.07.2025 - Güncelleme : 17.07.2025
YÖKDİL adaylarının sınava giriş belgeleri erişime açıldı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2025-YÖKDİL/2 adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

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Adaylar, sınav giriş belgelerine, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

Adaylar, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.​​​

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