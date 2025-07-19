Dolar
40.39
Euro
46.93
Altın
3,350.07
ETH/USDT
3,616.70
BTC/USDT
118,860.00
BIST 100
10,366.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde inşaat malzemesi satan bir iş yerinde çıkan yangına ekipler müdahale ediyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde "Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun Yıl Dönümünde Gençlerle Buluşma" programında gençlerle bir araya geldi. 
logo
Eğitim

Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca ilk kez uygulanan Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP) tamamlandı.

Şeyma Güven  | 19.07.2025 - Güncelleme : 19.07.2025
Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı yapıldı

Ankara

Okuma, dinleme, konuşma ve yazma olmak üzere dört bölümden oluşan sınav, Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerindeki (e-Sınav Merkezi) 13 elektronik sınav salonunda iki oturum halinde uygulandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Saat 13.45'te başlayan e-TEP için adaylar saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmadı. 559 adayın başvurduğu sınavda 222 kişi görev aldı.

Adaylara, birinci oturumda okuma bölümünde 30 soru için 60 dakika, dinleme bölümünde 30 soru için 30-33 dakika verildi.

İkinci oturumda ise konuşma bölümünde 11-13 dakika, yazma bölümünde 45-50 dakika süre tanındı. İki oturum arasında 5 dakika ara verildi.

e-TEP sonuçlarının en geç 30 gün içinde açıklanması bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM, Türkiye'nin Suriye'deki Dürzi topluluğu hedef aldığı yönündeki iddiaları yalanladı:
İzmir'de doğal gaz borusunda meydana gelen patlama trafiği aksatıyor
Avrupa'da yaşayan gurbetçilerin anavatanlarına gelişleri devam ediyor
MSB, Mukabil Hava Harekatı'na 3 uçakla katıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan YKS sonuçlarına ilişkin paylaşım

Benzer haberler

Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı yapıldı

Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı yapıldı

2025-YKS sonuçları açıklandı

Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı yarın, DGS ise pazar günü yapılacak

Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
YÖKDİL adaylarının sınava giriş belgeleri erişime açıldı

YÖKDİL adaylarının sınava giriş belgeleri erişime açıldı
2025-TUS birinci dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı

2025-TUS birinci dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet