ODTÜ'den "Harvard modeli"yle girişimcilere 100 milyon dolarlık fon hedefi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, 100 milyon dolar hedefi olan "ODTÜ70 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu"na ilişkin, "Fonun amacı, girişimlerin ihtiyaç duyduğu sermayeyi büyüme aşamasında onlara sağlamak." dedi.
Ankara
Yozgatlıgil, ODTÜ’de geçen yıl hayata geçirilen projeler, üniversitenin uluslararası sıralamalardaki konumu ve 70. yıl dönümüne ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Geçen yıl kampüsün, binalarındaki yıpranmalar ve altyapısının yenilenmesi gibi birçok konuya el attıklarını belirten Yozgatlıgil, birçok yurdun yangın yönetmeliklerine uygun hale getirilmesi, onarılması ve yenilenmesiyle ilgili çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.
ODTÜ'nün 70. yılına yenilenmiş bir şekilde girmesi için geçen yıl çok ciddi projeler başlattıklarını vurgulayan Yozgatlıgil, araştırma çalışmalarında da başarılı bir yıl geçirdiklerini kaydetti.
Yozgatlıgil, üniversitenin hedefinin “dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasına girmek” olduğunu belirterek, bu doğrultuda tüm planlamaların yapıldığını ve çalışmalara başlandığını vurguladı.
Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education'ın (THE) 2026 Alan Bazlı Dünya Üniversiteleri Sıralamaları'nda ODTÜ'nün sıralamasını değerlendiren Yozgatlıgil, "Türkiye'de birinci ve dünyada da hep 100-200 bandında yer almamız gerçekten bizi 2026'ya, 70. yılımıza kuvvetli ve moralli bir şekilde girmemizi sağladı." dedi.
Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) "araştırma üniversiteleri" kategorisinde devlet üniversiteleri arasında üniversitenin birinciliğini koruduğunun altını çizen Yozgatlıgil, projelerin çeşitlendiği, uluslararası işbirliklerin ve uluslararası programların sayısının arttığını aktardı.
Yozgatlıgil, yakın zamanda TÜBİTAK projelerinin başvuru sonuçlarının açıklandığını belirterek, "Orada da çok etkili ve önemli alanlarda 13 projemiz var. ODTÜ hiçbir zaman durmaz. Her zaman ilklerin ve enlerin üniversitesi olmuştur." ifadesini kullandı.
"Fonun hedefi 100 milyon dolar"
"Özellikle kuantum alanında bu sene ciddi bir atılım hazırlığı içerisindeyiz." diyen Yozgatlıgil, ODTÜ'de bu alanda çalışmalar yapan öğretim üyesi araştırmacı grubu olduğuna dikkati çekti. Yozgatlıgil, üniversitede bir kuantum merkezini hayata geçirdiklerini, yapay zeka alanından siber güvenliğe kadar birçok alanda atılımların bu yıl devam edeceğini vurguladı.
Prof. Dr. Yozgatlıgil, üniversitenin 70. yıl dönümüne özel bağış ve yatırım gelirlerini bir araya getirerek, üniversite ekosistemine sürdürülebilir kaynak oluşturma, girişimleri desteklemek ve girişimcilere maddi kaynak sağlamayı amaçlayan, "ODTÜ70 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu"na ilişkin, şöyle konuştu:
"2026'da ivme kazanan bir ODTÜ70 Girişim Sermayesi Yatırım Fonumuz var. Yani endowment fon dediğimiz aslında bu 'Türkiye'ye Harvard modeli' diye adlandırdığımız dünyanın ilk 10'daki üniversitelerin kuvvetli bir şekilde arkasına aldığı fon. Harvard'ın mesela bugünkü değerlemesi bu fonun 50 milyar dolar olması. Biz de Türkiye'de bu endowment fonunu kurduk. Bu fonun hedefi 100 milyon dolar. ODTÜ'nün bu başarılarının devamı ve daha yukarılara tırmanması için finansal açıdan çok kuvvetli olması gerekiyor. ODTÜ TEKNOKENT ve ODTÜ'lüler birçok girişimiyle çok büyük başarılara imza attı. Bu fonun amacı bu girişimlerin ihtiyaç duyduğu sermayeyi büyüme aşamasında onlara sağlamak ve yeni başarı hikayelerini ortaya çıkarmak.
Bu fonun getirisinin yüzde 20'si ODTÜ Geliştirme Vakfına aktarılacak ve böylece bu girişimlerin kuvvetlenmesiyle, ODTÜ'yü kuvvetlendirecek bir yapıyı kurduk. Gerçekten ilgi çok büyük oldu. Haluk Bayraktar, Baykar ve birçok ODTÜ'lü bu fona büyük teveccüh gösterdi. İş Bankası 10 milyon dolarlık bir taahhütte bulundu. Bu 100 milyon dolarlık fonla biz gerçekten daha 2026'nın ilk ayındayken çok önemli yol aldık ve şimdiden de yatırım gerçekleştireceğimiz başarılı girişim."
Ay'ın karanlık bölgesine keşif aracı gönderme çalışmaları sürüyor
Yozgatlıgil, Türkiye'nin Ay'ın güney kutbuna aynı anda iki keşif aracı gönderen ilk ülke olmasını sağlamayı hedefleyen ve ODTÜ Robotik ve Yapay Zeka Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (ROMER) koordinasyonunda geliştirilen "CHERI" projesinde tasarım, doğrulama ve prototip oluşturma noktasında önemli aşamalar kat edildiğini söyledi.
Çin Uzay Ajansı ve Çin'deki firma ile kuvvetli bir şekilde çalışmaların devam ettiğini aktaran Yozgatlıgil, "Biz Çin Uzay Ajansı'nın 2029'da ayın güney kutbuna, karanlık bölgesine en zorlu koşulların olduğu bölgeye o takvime uyumlu bir şekilde gönderilmesi için iki otonom robot geliştirmeye devam ediyoruz. Proje, birçok öğrencimiz, öğretim üyemiz, yüksek lisans, doktora öğrencilerimiz ve Kuzey Kıbrıs kampüsümüzdeki yine aynı şekilde öğrencilerimiz ve öğretim üyelerimizle beraber hızlı bir şekilde devam ediyor." diye konuştu.