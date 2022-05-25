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Eğitim

Ehliyet sınavındaki soruların yüzde 10'u animasyonlu sorulardan oluşuyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Ehliyet sınavlarında ilk olma özelliği taşıyan animasyonlu sorular, gerçek yaşam durumlarına uygun olduğu için bu yenilik sınav geçerliliği ve güvenilirliğine de katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 25.05.2022
Ehliyet sınavındaki soruların yüzde 10'u animasyonlu sorulardan oluşuyor

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ehliyet sınavlarında animasyonlu soru sayısının adaylara sorulan tüm soruların yüzde 10’unu oluşturduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı, "eğitimde dijitalleşme" hedefleri doğrultusunda başlattığı ehliyet sınavında animasyonlu soru uygulaması kapsamında adayların soru çeşidini tanıması için deneme sınavlarını da paylaştı.

Bakan Özer, ehliyet sınavlarındaki soruları görsel ve içerik açısından zenginleştirmek, yararı artırmak için başlatılan animasyonlu soru uygulamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ölçülmek istenen davranışların net şekilde ortaya konulması hedefiyle animasyonlu soru uygulamasına geçildiğini ve ehliyet sınavlarında yer alan animasyonlu soruların sayısının her geçen gün arttığını belirten Özer, şunları kaydetti:

"Gelinen noktada ehliyet sınavlarında soruların yüzde 10’u animasyonlu sorulardan oluşuyor. Ehliyet sınavlarında ilk olma özelliği taşıyan animasyonlu sorular, gerçek yaşam durumlarına uygun olduğu için bu yenilik sınav geçerliği ve güvenilirliğine de katkı sağlıyor.

Adayların sınav öncesinde soru çeşidini tanıması için animasyonlu soruların da yer aldığı deneme sınavlarına Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 'odsgm.meb.gov.tr' uzantılı internet adresinden erişilebiliyor."

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