Euro
8.96
Dolar
7.43
BIST 100
1,471.39
Altın
1,729.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret ediyor KIZILAY
logo
Eğitim

Dijital Dönüşüm Ofisinden üniversite öğrencilerine 37 farklı bölüm için staj imkanı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç,"Sayısal bölümlerin yanı sıra psikoloji, sosyoloji, iletişim tasarımı gibi bölümlerden de stajyer almayı düşünüyoruz." dedi.

Arife Yıldız Ünal   | 27.02.2021
Dijital Dönüşüm Ofisinden üniversite öğrencilerine 37 farklı bölüm için staj imkanı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç,  AA muhabirine yaptığı açıklamada, dijital dönüşümün 3 temel ayağının teknoloji, iş süreçleri ve insan olduğunu, bu unsurlardan en önemlisi olan insana yapılan yatırımın toplumsal dijital dönüşümü de sağlayacağını söyledi.

Dijital çağda gençlerin yetiştirilmesinin önemine işaret eden Koç, "Dijital Dönüşüm Ofisi olarak Staj Seferberliği Projesi kapsamında toplamda 37 farklı bölüm için staj imkanı sunuyoruz." diye konuştu.

Staj bölümlerinin hepsinin sayısal bölümler olmadığını dile getiren Koç, şöyle devam etti:

"Çünkü biz, Dijital Dönüşüm Ofisi olarak sadece bilgi teknolojileri tabanlı meslek gruplarıyla çalışmıyoruz. Dijital dönüşüm dediğimiz şey aslında birçok farklı disiplini kapsayan bir bütün. Bu açıdan baktığımızda, sürdürdüğümüz çalışmalarda iyi yazılımcıya ihtiyacımız olduğu gibi iyi hukukçu hatta iyi sosyolog ya da iletişimciye de ihtiyacımız var. Bu kapsamda sayısal bölümlerin yanı sıra psikoloji, sosyoloji, iletişim tasarımı gibi bölümlerden de stajyer almayı düşünüyoruz."

"Yeni nesil bizim geleceğimiz"

Koç, Dijital Dönüşüm Ofisinin kapılarını öğrencilere açmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Yeni nesil bizim geleceğimiz. Onları desteklemek, yanlarında durup bilgi birikimimizi aktarmak en temel görevlerimiz arasında. Dijital Dönüşüm Ofisi olarak çok seçkin bir ekiple çalışıyoruz. Gençlerimizi bu güzel ekiple bir araya getirmek ve bu sayede belki de yeni değerleri keşfetmek bizim için de çok önemli." dedi.

Programa katılım için "https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden başvuru yapılabileceğini bildiren Koç, "Bu yılın temmuz ve ağustos ayları için açacağımız 2 ayrı yaz staj programına öğrenciler 22 Mart'a kadar başvuru yapabilecek. Staja kabul değerlendirmesi, öğrencilerin akademik yetkinliklerine göre yapılacak." ifadelerini kullandı.

Koç, staj programının detaylarına ilişkin ayrıntılı bilgiye "https://cbddo.gov.tr/duyurular/5058/staj-duyurusu" adresinden erişilebileceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İspanya'da acı, kaos ve endişeye neden olan Kovid-19 salgını bir yılı geride bıraktı
Hong Kong, 585 bin doz Pfizer-Biontech aşısını teslim aldı
Fransa'da son 24 saatte 25 bin 207 Kovid-19 vakası kaydedildi
Japonya'da 65 yaş üstündekilerin yüzde 43'ü Kovid-19 aşısı konusunda kararsız
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor

Benzer haberler

Dijital Dönüşüm Ofisinden üniversite öğrencilerine 37 farklı bölüm için staj imkanı

Dijital Dönüşüm Ofisinden üniversite öğrencilerine 37 farklı bölüm için staj imkanı