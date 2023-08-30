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Eğitim

Depremden etkilenen Afşin'de eğitim-öğretim hayatı 87 okulda başlayacak

Depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki 87 okul binası, yeni eğitim-öğretim dönemine hazır hale getirildi.

Sinan Doruk  | 30.08.2023 - Güncelleme : 30.08.2023
Depremden etkilenen Afşin'de eğitim-öğretim hayatı 87 okulda başlayacak Fotoğraf: Sinan Doruk/AA

Kahramanmaraş

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba, gazetecilere, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 1 müdür, 2 öğretmen ve 33 öğrencilerini kaybettiklerini söyledi.

Bu yüzden çok üzgün olduklarını dile getiren Kaba, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa temenni etti.

Depremden okul binalarının da etkilendiğini aktaran Kaba, şöyle konuştu:

"Afşin'deki 98 okulun 9'u ağır hasarlı olup bunlardan 6'sı yıkılmıştır. 3 okulumuzun yıkım süreci devam etmektedir. 2 okulumuz ise orta hasarlı olup inceleme süreci devam etmektedir. Ayrıca orta hasarlı okul binalarımız boşaltılmış olup yıkım ve güçlendirme amaçlı çalışmalar başlamıştır. 44 okulumuz az hasarlı, 43 okulumuz ise hasarsızdır. Az hasarlı olan okul binalarımızın tamirat ve tadilat işlemleri bitirilmiştir. Şu an için yeni eğitim öğretim yılında 87 okul binamız öğrencilerimizle buluşacak."

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