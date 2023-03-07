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Eğitim

Bursa'daki 6 asırlık medrese bilim meraklılarını ağırlamaya başladı

Fatih Sultan Mehmed'in hocalarından Molla Yegan'ın Bursa'da ders verdiği 6 asırlık medrese, Yıldırım Belediyesince çocuk üniversitesine dönüştürülerek hizmete açıldı.

Fatih Çapkın  | 07.03.2023 - Güncelleme : 07.03.2023
Bursa'daki 6 asırlık medrese bilim meraklılarını ağırlamaya başladı

Bursa

Yıldırım Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 6 ila 12 yaşlarındaki çocuklara hizmet veren 2 bin 407 metrekare alana sahip Molla Yegan Çocuk Üniversitesi'nde 10 branşta 250 öğrenci eğitim görüyor.

Es-Sufi'nin gök küresi ve Piri Reis'in haritasının, güneş, ay ve dünyanın küçük modellerinin, artırılmış gerçeklik uygulamalarının bulunduğu yerleşkede ayrıca, drama, matematik, sanat, hayal tasarım, biyoloji, kimya, elektrik ve yenilenebilir enerji, bilişim ve robotik kodlama atölyeleri ile oyuncak kütüphanesi yer alıyor.

Molla Yegan Çocuk Üniversitesi bundan sonraki süreçte ilçedeki okullardan gelen ziyaretçileri ağırlamaya başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, derslerin başladığı Molla Yegan Çocuk Üniversitesinde asli işlevine uygun olarak başta astronomi olmak üzere birçok noktada çocukların ufkunu açacak, gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimler verildiğini bildirdi.

Molla Yegan Medresesi'ni aslına uygun restore etmekle kalmayıp işlevsel olarak da özüne uygun bir ilim yuvası haline dönüştürdüklerini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Molla Yegan Çocuk Üniversitesinde bilimsel ve sanatsal atölyelerin yanında evlatlarımızın eğlenceli vakit geçireceği sergi alanları ve etkinlik atölyeleri de bulunuyor. Ayrıca çocuk kütüphanesi, çocuk oyun ve eğlence alanları ile birtakım anne çocuk aktivitelerinin yapılacağı merkezimizde, anne ve çocukların kaliteli zaman geçirmesi adına etkinlikler gerçekleştireceğiz."

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