Bu yıl açılan eğitim kurumlarına Cumhuriyet'in 100. yılına özel tabela
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) bu yıl açılan örgün ve yaygın eğitim kurumlarına, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla logonun yer alacağı tabela asılacak.
Ankara
Bakanlık, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında, bu yıl içinde açılan ya da açılacak örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 100. yıl logosunun yer aldığı tabela asılmasına ilişkin yazıyı illere gönderdi.
Yazıya göre, tabelada 100. yıl logosunun yanı sıra "Türkiye Yüzyılı" ibaresi ile "Bu Okul Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılında Açılmıştır" ifadesi bulunacak.
Tabela, eğitim kurumlarının fiziki şartları dikkate alınarak kurumun ana girişinde net görülebilen yere asılacak.
Farklı girişi veya eklentileri olan eğitim kurumlarında ikinci tabelaya da yer verilebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.