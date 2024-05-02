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Eğitim

Boğaziçi Üniversitesi dünya üniversiteleri sıralamasında ilk 300'de yer aldı

Boğaziçi Üniversitesi, Quacquarelli Symonds'ın (QS) "Alanlarına Göre En İyi Üniversiteler Sıralaması"nda 5 temel alanın 3'ünde ilk 300 üniversitenin arasına girdi.

İrem Demir  | 02.05.2024 - Güncelleme : 02.05.2024
Boğaziçi Üniversitesi dünya üniversiteleri sıralamasında ilk 300'de yer aldı

İstanbul

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS, 149 bölgede 6 bin önde gelen üniversiteyi akademik saygınlık, işverenler nezdinde saygınlık, makale atıfları, h-endeksi ve uluslararası araştırma işbirliği gibi beş farklı kritere göre 5 temel ve 55 alt alanda değerlendirdi.

Boğaziçi Üniversitesi, QS'in bu kriterleri dikkate alarak 2011'den beri yıllık olarak hazırladığı "Alanlarına Göre En İyi Üniversiteler Sıralaması"nın 2024 yılı listesinde geçen seneye göre performansını yükseltti.

Üniversite, "sosyal bilimler ve işletme" alanında 57 sıra yükselerek 253'üncü, "sanat ve beşeri bilimler" alanında 37 sıra çıkarak 244'ncü, "mühendislik ve teknoloji" alanında ise 20 sıra yükselerek 273'üncü sıraya yerleşti.

Böylece üniversite 5 temel alanının 3'ünde dünya üniversiteleri arasında ilk 300'de yer aldı.

Alt alanlarda en iyi derece "petrol mühendisliği" alanında

Alt alanlarda en iyi dereceyi 51-100 sıra bandı ile "petrol mühendisliği" alanında elde eden Boğaziçi Üniversitesi, "turizm işletmeciliği" alanında 101-150 sıra bandına girdi.

"Bilgisayar bilimleri ve bilgi sistemleri" ile "elektrik-elektronik mühendisliği" alanlarındaki performansını da ileri taşıyan üniversite her iki alanda 251-300 sıra bandından, 201-250 sıra bandına yükseldi.

Boğaziçi Üniversitesi, "istatistik ve yöneylem araştırmaları", "dilbilim", "inşaat mühendisliği" ve "tarih" alanlarında ilk 250'de yer alırken, sıralamada "muhasebe ve finans", "ekonomi ve ekonometri", "eğitim", "kimya mühendisliği", "inşaat mühendisliği" ve "makine, havacılık ve imalat mühendisliği" alanlarında ise ilk 400'de yer aldı.

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