Euro
10.26
Dolar
8.68
BIST 100
1,385.34
Altın
1,804.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hayatını kaybeden St. Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz için Dışişleri Bakanlığı önünde tören düzenleniyor Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Türk-Alman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Temel Atma Töreni'ne katılıyor
logo
Eğitim

Bakan Selçuk: 7 milyon 962 bin 450 öğrenci 'Telafide Ben de Varım' etkinliklerine başvuru yaptı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün itibarıyla 7 milyon 962 bin 450 öğrencinin, "Telafide Ben de Varım" etkinliklerine başvuru yaptığını bildirdi.

Selma Kasap   | 07.07.2021
Bakan Selçuk: 7 milyon 962 bin 450 öğrenci 'Telafide Ben de Varım' etkinliklerine başvuru yaptı

Ankara

Bakan Selçuk, "Telafide Ben De Varım" programına ilişkin, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"Bugün baktım ki 7 milyon 962 bin 450 öğrencimiz 'telafidebendevarım' deyip etkinliklere katılım bildirmiş" bilgisini paylaşan Selçuk, şunları kaydetti:

"Türkiye genelinde 500 bine yakın farklı etkinlikle her çocuğun ilgi alanını göz önünde bulundurmaya çalıştık. Katılmak isteyen tüm öğrencilerimize kapımız yaz boyu açık. 283 bin 388 öğretmenimizle, yaz boyu öğrencilerimizle beraber olmak ve etkinliklerde çocuklara eşlik etmek için 'telafidebendevarım' diyoruz. Emeklerinize minnettarız…"

Ziya Selçuk, "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında 81 ilde 22 bin okulda 479 bin 749 etkinlik planlandığını belirterek, velilerden "http://telafidebendevarim.meb.gov.tr" adresini ziyaret etmelerini istedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
VLP temelli yerli Kovid-19 aşısını geliştiren Prof. Dr. Gürsel: Delta varyantının VLP aşısına uyarlamasını yapacağız
IPA: Toplumun yüzde 85'nin aşılanmasıyla yüz yüze eğitimde risk belirgin şekilde azalacak
Hindistan'da Kovid-19 salgınında hasta sayısındaki düşüş sürüyor
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Bakan Selçuk: 7 milyon 962 bin 450 öğrenci 'Telafide Ben de Varım' etkinliklerine başvuru yaptı

Bakan Selçuk: 7 milyon 962 bin 450 öğrenci 'Telafide Ben de Varım' etkinliklerine başvuru yaptı

İl milli eğitim müdürlüklerinde eğitim müfettişi ve eğitim müfettiş yardımcısı istihdam edilebilecek

Belirlenen 15 bin mahalledeki birer okul halk eğitim merkezine dönüşecek

İmam hatip liseleri gelecek eğitim-öğretim döneminde kapılarını öğrencilere yeni projelerle açacak

İmam hatip liseleri gelecek eğitim-öğretim döneminde kapılarını öğrencilere yeni projelerle açacak
LGS tercih başvuruları başladı

LGS tercih başvuruları başladı
Okullarda telafi eğitim programı yarın başlıyor

Okullarda telafi eğitim programı yarın başlıyor