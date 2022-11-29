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Eğitim

Bakan Özer, 81 ilin Milli Eğitim müdürleriyle Diyarbakır'da bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 81 ilin Milli Eğitim müdürleriyle Diyarbakır'da düzenlenen toplantıda görüştü.

Mehmet Sıddık Kaya, Ahmet Kaplan   | 29.11.2022
Bakan Özer, 81 ilin Milli Eğitim müdürleriyle Diyarbakır'da bir araya geldi

Diyarbakır

Bakan Özer, Diyarbakır'daki temasları kapsamında Valiliği ziyaret etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Özer, Vali Ali İhsan Su ile görüştü, kentteki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Özer, daha sonra bir otelde düzenlenen toplantıda, Bakanlık bürokratları ve 81 ilin Milli Eğitim müdürleriyle bir araya geldi.

Toplantıda, Bakanlığın yürüttüğü eğitim politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıyı özellikle kadim şehir Diyarbakır'da düzenlemeyi istediklerini ifade eden Özer, Milli Eğitim Bakanlığı olarak topyekun Diyarbakır'da olduklarını belirtti.

Mahmut Özer, bugün kapanışını törenle gerçekleştirdikleri "Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi"nde en fazla yatırımın, Diyarbakır'daki okullara ve bölgedeki çocuklara yapıldığına işaret etti.

"Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi"nin başarıyla tamamlandığını vurgulayan Özer, mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerinin kapsamlı olarak desteklenmesi konusundaki sürecin de başarıyla devam ettiğini aktardı.

Özer, tüm bu süreçte fedakarlıkta bulunarak emek veren Bakanlık bürokratlarına, İl ve İlçe Milli Eğitim müdürlerine, okul yöneticilerine ve öğretmenlere teşekkür etti.

Toplantıda Öğretmenlik Meslek Kanunu'na da değinen Özer, uzman ve başöğretmenlik sınav sürecinin, öğretmenlerin, eğitim camiasının, dolayısıyla ülkenin faydasına olacak şekilde nihayetlendiğini kaydetti.

Toplantıda, Milli Eğitim müdürleri de söz alarak, görüş ve önerilerini dile getirdi.

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