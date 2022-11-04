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Eğitim

Anadolu Ajansının 'Global İletişim Ortağı' olduğu 2. İstanbul Eğitim Zirvesi'nin ilk günü sona erdi

Mustafa Hatipoğlu   | 04.11.2022
Anadolu Ajansının 'Global İletişim Ortağı' olduğu 2. İstanbul Eğitim Zirvesi'nin ilk günü sona erdi

İstanbul

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Türkiye Maarif Vakfının (TMV) düzenlediği, 7 ülkeden eğitim bakanları ile dünyanın alanında uzman eğitim otoritelerini "Okulun Geleceği, Pandemi Sonrası Eğitimin İhtiyaçları" temasıyla buluşturan 2. İstanbul Eğitim Zirvesi'nin ilk gün oturumları tamamlandı.

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen zirvenin "Okulun Geleceği: Pandemi Sonrası Eğitimin İhtiyaçları" başlıklı üst düzey oturumunda, Kamerun Orta Öğretim Bakanı Pauline ­Nalova­ Lyonga, Mali Eğitim Bakanı Sidibe Ousmane­ Dedeou,­ Zambiya Eğitim Bakanı Douglas­ Syakalima, Kırgız Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanı Mambetakunov­ Ulanbek­ Esenbekovich, Özbekistan Cumhuriyeti Halk Eğitim Bakanı Baxtiyor ­Saidov­ Odilovich­, Kanada Ontario Eyaleti Eğitim Bakanı Stephen­ Lecce­ ve Malavi Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Agnes­ Nyalonje birer konuşma yaptı.

"Okula Yeniden Dönüş" oturumu ise Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin moderatörlüğünde gerçekleşti.

Panelde söz alan California Üniversitesi Bilişsel Bilim Profesörü Lera Boroditsky, Kovid-19 salgını sürecinde öğrencilerin dil edinimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünyada 7 binden fazla konuşulan dil olduğunu söyleyen Boroditsky, "Pek çok dilde ebeveynler, çocuklarla doğrudan konuşmuyor. Bu durumda çocuklar kendi aralarında konuşuyor, anca yeterince öğrendiklerinde yetişkinlerle konuşuyorlar. Pandemide oldukça büyük bir kopukluk gerçekleşti. Evde kalıp çocuklarla ilgilenen aileler oldu ve bu çocuklar karlı çıktı. Çünkü evde kaldıkları için onların eğitimiyle dil dağarcıkları gelişti. Ama bazıları bu kadar şanslı değildi, onların dil edinimi gelişmedi." diye konuştu.

"Pandemi eşitsizliği ortaya çıkardı"

Michigan Eyalet Üniversitesi Öğretmen Eğitimi ve Fen Eğitimi Profesörü David Stroupe ise pandemi sürecinde dijital bir eğitimin olduğunu, öğretmenlerin görevleriyle alakalı, yeni neslin öğretmene ihtiyacı olup olmadığının birçok ülkede tartışıldığını söyledi.

Öğretmenlerin profesyonel olarak destek alması gerektiğine değinen Stroupe, yöneticilerin ve hükümetin öğretmenlere maddi ve teknolojik olarak her türlü katkıyı sunmaları gerektiğini, bu sayede öğretmenlerin her türlü şarta uyum sağlayabileceğini belirtti.

Uluslararası Malezya İslam Üniversitesi Eğitim Bilimleri Profesörü Dawood Abdulmalek Yahya Al-Hidabi ise pandeminin eğitimde etik olmayan sonuçlar oluşturduğunu ifade etti.

Al-Hidabi, şu değerlendirmede bulundu:

"Kimlerin hazır olmadığına bakmadılar. Öğrencilerimiz, çocuklarımız gelişen dünyada özgürlüklerin ve insan haklarının peşindeler. Bu kesinlikle olmalı, eğitime herkes eşit bir şekilde ulaşmalı. Birleşmiş Milletler gibi tüm dünyaya yardım etmek isteyen kuruluşlar var, ancak sadece azınlıklara yardım ediyorlar. Herkese eşit şekilde yardım edilmeli. Pandemi öğrenciler arasında eşitsizliği ortaya çıkardı."

AA'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu zirve "Kovid Neslinin Geleceği", "Farklılaştırılmış Eğitim" ve "Eğitimde Alternatif Arayışlar" başlıklı oturumlarla yarın devam edecek.

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