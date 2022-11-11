Afgan-Türk Maarif Okulları, yeni dönem öğrencilerini seçmek için sınav düzenledi
Afganistan'da uluslararası standartlarda eğitim veren okulları ve merkezleriyle faaliyet gösteren Türkiye Maarif Vakfı Afgan-Türk Maarif Okulları, yeni eğitim-öğretim dönemindeki öğrencilerini seçmek amacıyla "Maarife Giriş Sınavı" düzenledi.
Kabil
Afganistan'da uluslararası standartlarda eğitim veren okulları ve merkezleriyle faaliyet gösteren Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Afgan-Türk Maarif Okulları, yeni eğitim-öğretim dönemindeki öğrencilerini seçmek amacıyla "Maarife Giriş Sınavı" (MAGİS) düzenledi.
Ağırlıklı Afganistan'ın kuzey vilayetleri olmak üzere toplam 19 vilayetteki 28 sınav merkezinde gerçekleştirilen MAGİS'e, 2 bin 600'den fazla Afgan öğrenci katıldı.
Sınavda en yüksek puanı alan 550 öğrenci, Afgan-Türk Maarif Okullarında okumaya hak kazanacak. Bu öğrenciler arasından 86'sına yüzde 100, 75, 50 ve 25 oranlarında burs verilecek.
MAGİS'de başarı sağlayan öğrenciler, 1 Şubat 2023'te başlayacak yeni eğitim-öğretim döneminde Afgan-Türk Maarif Okullarında eğitimlerine başlayacak.
"TMV Okulları, ülkenin en büyük özel eğitim organizasyonu"
Okul yöneticileri, veliler ve sınava giren öğrenciler, Afgan-Türk Maarif Okullarının ülkede sunduğu kaliteli eğitimin önemine dair AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye Maarif Vakfı Afganistan Ülke Temsilcisi Salih Sağır, Vakfın eğitim kurumlarıyla Afganistan'ın en büyük özel eğitim organizasyonu olduğunu belirterek okulların Afganistan'ın gelecek nesillerini yetiştirmede önemli bir sorumluluğu üstlendiğini söyledi.
Taliban sonrası Afganistan'da özellikle eğitim ve ekonomi alanında ciddi sorunların oluştuğunu vurgulayan Sağır, şu ifadeleri kullandı:
"Ülkenin içinden geçtiği, özellikle ekonomik şartların zorluğu sebebiyle burs ve indirim imkanları bir anlamda insanların bütçelerini zorlayarak en büyük ümitleri olan çocuklarının yetişmesine ve geleceklerinin hazırlanmasına ciddi katkılar sunuyor. Sadece burslar değil, Afgan-Türk Maarif Okullarının burada olmasının bir umut ve enerji olduğunu, insanlara motivasyon sağladığını görüyoruz."
Sağır, Afganistan ve Türkiye'nin sahip olduğu derin kültürel ve tarihi bağlar dolayısıyla ailelerin, çocuklarını bu okullarda okutabilmek için büyük ilgi gösterdiğinin altını çizdi.
Türkiye Maarif Vakfı Afganistan Ülke Temsilcisi Sağır, "Türkiye olmamız, Türkiye'ye olan ilgi ve alaka, hem kültürel hem de tarihsel yakınlık, Afgan halkına da bir moral ve motivasyon veriyor. Çünkü böyle büyük bir kurumun burada faaliyet göstermesi, o insanların umudunu artırıyor." ifadelerini kullandı.
"İnşallah başarılı olur, burada eğitim alır ve öğrenimine devam eder"
Öğrenciler sınavdayken anne ve babalar da okul kampüsünde çocuklarının soruları doğru cevaplaması için dua etti. Özellikle maddi durumu iyi olmayan aileler, çocuklarını burs kazanma umuduyla sınava getirdiklerini söyledi.
Kimi öğrenciler, kaliteli eğitim imkanları sunulan Türkiye başta olmak üzere yabancı ülkelerde, kimileri de ülkelerinde kalıp üniversite eğitimi almak istediğini aktardı.
Mühendis olan eşinin şu an işsiz olduğunu söyleyen Historey Mehrzad isimli anne, 6'ncı sınıfta okuyan 11 yaşındaki oğlunun Afgan-Türk Maarif Okullarında eğitim almaya hak kazanması halinde parlak bir geleceğe sahip olacağından emin olduğunu dile getirdi.
Çevresindeki herkesin övgüleri sayesinde bu okullardan haberdar olduğunu belirten anne Mehrzad, "Bu okulun yüksek eğitim imkanları dolayısıyla sınava giriyor. İnşallah başarılı olur da burada eğitim alır ve öğrenimine devam eder. İlgi duyduğum doktorluk mesleğini kazanamadığım için çocuğumun hayalimi gerçekleştirmesini istiyorum. Ancak kendisi mühendisliğe daha fazla ilgi duyuyor. Ben de doktor olmasını istiyorum, zorlamıyorum, kendisi bilir." diye konuştu.
Hacı Mirveys Hasanzade isimli baba, 12 yaşındaki oğlunun yüksek puan alarak okulda burslu şekilde eğitime başlaması için dua ettiğini söyleyerek "Devlet okullarında doğru dürüst eğitim yok. Burada dersler daha kaliteli işleniyor, bundan dolayı çocuğumu getirdim, inşallah kazanır. İki küçük çocuğumun da büyüdüklerinde burada eğitim almasını istiyorum." dedi.
"Afganistan'da kalıp inşaat mühendisliği eğitimi almak istiyorum"
Sınava katılan 13 yaşındaki Ubeydullah Abdulehad, sınav için başkent Kabil'e yaklaşık 3 saat uzaklıktaki Nangerhar vilayetinden geldiğini belirtti.
Sınavda tüm soruları cevaplandırdığını anlatan Abdulehad, "Afgan-Türk okulları çok kaliteli eğitim veriyor. Burada Türkçe ve İngilizce öğreneceğim. İleride Afganistan'da kalıp inşaat mühendisliği eğitimi almak istiyorum. Başka ülkelere gitmek istemiyorum, ülkemi seviyorum, kendi vatanımı güzelleştirmek istiyorum." diye konuştu.
Sınava katılan bir diğer öğrenci Muhammed Ebubekir de "Afganistan'da bu okullar, yüksek kalitede eğitim sunuyor. Burada eğitim alarak ülkemin gelişmesine katkıda bulunmak istiyorum." dedi.
5 dil öğretiliyor
Afgan-Türk Maarif Okulları, Afganistan'daki 8 vilayette toplam 44 anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise ile 7 eğitim merkezinde faaliyet gösterirken vakfa ait 11 yurt öğrencilere hizmet veriyor. Afganistan genelinde yaklaşık 7 bin öğrenci, bu okullarda eğitim alıyor.
TMV Okulları, Afganistan'ın en iyi eğitim veren kurumları arasında gösteriliyor. Afganistan'da düzenlenen üniversite sınavlarında bu okullardan mezun öğrenciler, yüksek puanlarla üniversite bölümlerine yerleşebiliyor.
Okullarda dersler, İngilizcenin yanı sıra Afganistan'ın resmi dilleri Darice ve Peştuca dillerinde veriliyor. Öğrenciler, Türkçe dersleri sayesinde mezun olduklarında akıcı Türkçe konuşabilecek seviyeye ulaşabiliyor. Bu dillerin yanı sıra okullarda talep edilmesi halinde Arapça dersleri de veriliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.