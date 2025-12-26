Dolar
Eğitim

2026 Yılı Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Kılavuzu yayımlandı

7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu ile Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanan "2026 Yılı Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz" yayımlandı.

Şeyma Güven  | 26.12.2025 - Güncelleme : 26.12.2025
2026 Yılı Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Kılavuzu yayımlandı

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kılavuzda öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemelerine ilişkin yapılması gereken iş ve işlemler ile başvuru şartları ve takvim ilan edildi.

Kılavuza göre, uzman ve başöğretmenlik eğitim programlarına başvurular, 29 Aralık 2025-9 Ocak 2026 tarihlerinde "mebbis.meb.gov.tr" adresinden yapılacak. Ek başvurular ise 2-6 Şubat 2026'da alınacak.

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Programları'na ilişkin eğitimler, 2 Ocak-15 Nisan 2026'da "oba.gov.tr" adresinden gerçekleştirilecek.

Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı alanlar, sertifikalarının düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren ünvanları için öngörülen eğitim-öğretim tazminatından yararlanacak.

Ayrıca uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı alanlara, her ünvan için ayrı olmak üzere bir derece verilecek.

