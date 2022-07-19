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Fenerbahçe, 2. eleme turunda 20 Temmuz Çarşamba günü Dinamo Kiev'le yapacağı maçın son antrenmanını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştiriyor
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Eğitim

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, http://osym.gov.tr sitesinde yayımlandı. Üniversitelerin toplam kontenjanı 1 milyon 61 bin 686 olarak belirlendi.

Selma Kasap   | 19.07.2022
2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı

Ankara

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