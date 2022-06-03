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Eğitim

2022-YKS Merkez Sınav Koordinasyon Kurul Toplantısı yapıldı

Fırat Taşdemir   | 03.06.2022
2022-YKS Merkez Sınav Koordinasyon Kurul Toplantısı yapıldı

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı temsilcilerinin katılımıyla 2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Merkez Sınav Koordinasyon Kurul Toplantısı'nın ÖSYM'de yapıldığını bildirdi.

Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, toplantıda 18-19 Haziran tarihlerinde 208 sınav merkezinde üç oturumda uygulanacak 2022-YKS hazırlıklarını ve sınavların Türkiye genelinde tüm sınav merkezlerinde sorunsuz bir şekilde uygulanması için alınan ve alınması planlanan önlemleri görüştüklerini belirtti.

ÖSYM Başkanı Aygün, toplantıya katılan tüm paydaşlara emekleri ve katkıları için teşekkür etti.

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