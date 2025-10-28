10-14 Kasım tarihleri arasındaki mesleki çalışma haftası çevrim içi yapılacak
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 10-14 Kasım tarihleri arasındaki mesleki çalışma haftasının çevrim içi yapılacağını bildirdi.
Ankara
Bakan Tekin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve ilgili birimlerimizle yaptığımız değerlendirmeler ve istişareler neticesinde 10-14 Kasım 2025 tarihli mesleki çalışma haftasını çevrim içi olarak gerçekleştireceğiz. Eğitim ailemize hayırlı, uğurlu olsun."
