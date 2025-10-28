Dolar
41.97
Euro
48.95
Altın
3,917.49
ETH/USDT
4,109.50
BTC/USDT
114,453.00
BIST 100
10,871.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

10-14 Kasım tarihleri arasındaki mesleki çalışma haftası çevrim içi yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 10-14 Kasım tarihleri arasındaki mesleki çalışma haftasının çevrim içi yapılacağını bildirdi.

Eylül Aşkın Akçay  | 28.10.2025 - Güncelleme : 28.10.2025
10-14 Kasım tarihleri arasındaki mesleki çalışma haftası çevrim içi yapılacak

Ankara

Bakan Tekin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve ilgili birimlerimizle yaptığımız değerlendirmeler ve istişareler neticesinde 10-14 Kasım 2025 tarihli mesleki çalışma haftasını çevrim içi olarak gerçekleştireceğiz. Eğitim ailemize hayırlı, uğurlu olsun."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Alanya'da denizde hortum oluştu
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Minguzzi cinayeti davasında istinafa başvurdu
Yurdun kuzeybatı kesimleri ve Muğla için kuvvetli yağış uyarısı
Manavgat Belediyesine yönelik soruşturmada 24 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 22 şüpheli tutuklandı

Benzer haberler

10-14 Kasım tarihleri arasındaki mesleki çalışma haftası çevrim içi yapılacak

10-14 Kasım tarihleri arasındaki mesleki çalışma haftası çevrim içi yapılacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet