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Eğitim

LGS kapsamında merkezi sınav deprem bölgesindeki iller dahil ülke genelinde yapılacak

Selma Kasap  | 13.03.2023 - Güncelleme : 13.03.2023
LGS kapsamında merkezi sınav deprem bölgesindeki iller dahil ülke genelinde yapılacak

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS kapsamında 4 Haziran'daki merkezi sınavın deprem bölgesindeki iller dahil ülke genelinde yapılacağını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Özer, "Deprem nedeniyle OHAL ilan edilen 10 ilde kayıtlı olan öğrencilerimiz, istemeleri halinde diğer illerde sınava girebilecek." dedi.

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LGS
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