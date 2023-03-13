LGS kapsamında merkezi sınav deprem bölgesindeki iller dahil ülke genelinde yapılacak
Ankara
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS kapsamında 4 Haziran'daki merkezi sınavın deprem bölgesindeki iller dahil ülke genelinde yapılacağını bildirdi.
Milli Eğitim Bakanı Özer, "Deprem nedeniyle OHAL ilan edilen 10 ilde kayıtlı olan öğrencilerimiz, istemeleri halinde diğer illerde sınava girebilecek." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.