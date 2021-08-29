Zübeyde Süpürgeci 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda finalde
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın beşinci gününde atletizm kadınlar 800 metre T54 kategorisinde mücadele eden milli sporcu Zübeyde Süpürgeci, finale çıktı.
Ankara
Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşen atletizm yarışlarında Zübeyde, 800 metre T54'te yarı finalinin ilk serisinde koştu.
Zübeyde, serisinde 6 sporcu arasında 1.54.11'lik derecesiyle 3. oldu. 29 yaşındaki milli atlet, serisinde ilk 3'e girdiği için ikinci serinin sonuçlarına bakmadan doğrudan finale yükseldi.
Kadınlar 800 metre T54 kategorisinde final müsabakası bugün TSİ 13.17'de yapılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.