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Spor, Dünyadan Spor, Tokyo 2020

Zübeyde Süpürgeci 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda finalde

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın beşinci gününde atletizm kadınlar 800 metre T54 kategorisinde mücadele eden milli sporcu Zübeyde Süpürgeci, finale çıktı.

Erkan Tiryaki   | 29.08.2021
Zübeyde Süpürgeci 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda finalde

Ankara


Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşen atletizm yarışlarında Zübeyde, 800 metre T54'te yarı finalinin ilk serisinde koştu.

Zübeyde, serisinde 6 sporcu arasında 1.54.11'lik derecesiyle 3. oldu. 29 yaşındaki milli atlet, serisinde ilk 3'e girdiği için ikinci serinin sonuçlarına bakmadan doğrudan finale yükseldi.

Kadınlar 800 metre T54 kategorisinde final müsabakası bugün TSİ 13.17'de yapılacak.

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