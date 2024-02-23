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Ziraat Bankkart, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçını kazandı

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, İspanyol ekibi Guaguas'a konuk olduğu CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçını 3-1 kazandı.

Hüseyin Burak Demirer  | 23.02.2024 - Güncelleme : 23.02.2024
Ziraat Bankkart, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçını kazandı

Ankara

Grup aşamasını kayıpsız geçen Ziraat Bankkart, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 7. maçtan da galip ayrıldı.

Karşılaşmanın rövanşı 28 Şubat Çarşamba günü Ankara'da oynanacak.

Salon: Insular

Hakemler: Alexandros Mylonakis (Yunanistan), Benone Visan (Romanya)

Guaguas: Zonca, Vigrass, Bezerra, Bruno, Ramos, De Amo (Larranaga, De Carvalho, Finoli, Moreno)

Ziraat Bankkart: Arslan Ekşi, Anderson, Faik Samet Güneş, Ter Maat, Camejo, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar, Oğulcan Yatgın)

Setler: 25-17, 23-25, 21-25, 23-25

Süre: 127 dakika (27, 33, 33, 34)



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