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Zeynep Sönmez, Wimbledon'da ana tabloya bir adım uzakta

Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da milli tenisçi Zeynep Sönmez, elemelerde Polona Hercog'u yenerek ana tabloya yükselebilmek için son tura kaldı.

Erkan Tiryaki  | 26.06.2024 - Güncelleme : 26.06.2024
Zeynep Sönmez, Wimbledon'da ana tabloya bir adım uzakta

Ankara

Sezonun ikinci grand slam turnuvası olan Fransa Açık'ta ana tabloya kalmayı başaran dünya 136 numarası Zeynep Sönmez, Wimbledon ikinci eleme turunda dünya 182 numarası Sloven tenisçi Polona Hercog'la karşılaştı. Rakibini 2-6, 6-4 ve 6-0'lık setlerle 2-1 yenen 22 yaşındaki milli sporcu, tur atladı.

Zeynep Sönmez, elemelerin son aşamasında yarın dünya 131 numarası Ukraynalı Daria Snigur'la karşılaşacak. Zeynep, bu maçı da kazanırsa ana tabloya kalarak büyük bir başarı daha elde edecek.

Dünya 260 numarası olarak elemelere katılan bir diğer milli sporcu İpek Öz ise elemelerde ikinci turda organizasyona veda etti. Dünya 128 numarası Macar tenisçi Dalma Galfi'yle karşı karşıya gelen İpek, ilk seti 7-5 kazanmasına rağmen diğer setleri 6-1'lik sonuçlarla kabetti ve korttan 2-1'lik sonuçla yenik ayrılarak elendi.

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