Dolar
8.39
Euro
9.88
Altın
1,786.95
ETH/USDT
3,100.00
BTC/USDT
46,955.00
BIST 100
1,457.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor, Tokyo 2020

Yüzmede karışık serbest 4x50 metre bayrak yarışı S5 kategorisinde Türkiye finale kaldı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ikinci gününde yüzmede karışık serbest 4x50 metre bayrak yarışı S5 kategorisinde Türkiye, finale çıktı.

Erkan Tiryaki   | 26.08.2021
Yüzmede karışık serbest 4x50 metre bayrak yarışı S5 kategorisinde Türkiye finale kaldı

Ankara

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleşen yüzme yarışlarında Koral Berkin Kutlu, Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk ve Beytullah Eroğlu'dan oluşan ay-yıldızlı ekip, ikinci seride mücadele etti.

Serisinde 2.44.80'lik derece elde eden Türkiye, toplam 10 ülkenin yarıştığı havuzda 8. olarak final bileti aldı.

Milli takımın yer alacağı final müsabakası bugün TSİ 14.01'de başlayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Koca aşı olmamış iki sağlık çalışanının Kovid-19 sebebiyle vefat ettiğini açıkladı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Pfizer, üçüncü doz Kovid-19 aşısının antikor seviyesini üç kattan fazla artırdığını duyurdu
Fransa'da son 24 saatte 23 bin 706 Kovid-19 vakası tespit edildi
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor

Yüzmede karışık serbest 4x50 metre bayrak yarışı S5 kategorisinde Türkiye finale kaldı

Masa tenisi tek erkeklerde Abdullah Öztürk ve Nesim Turan son 16 turuna yükseldi

Milli Eğitim Bakan Özer'den öğretmenlere mazeret tayini açıklaması

Milli Eğitim Bakan Özer'den öğretmenlere mazeret tayini açıklaması
MSB: Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesine başlandı

MSB: Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesine başlandı
Türkiye'de 19 bin 970 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 19 bin 970 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti