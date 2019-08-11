Euro
6.14
Dolar
5.49
BIST 100
99,405.03
Altın
1,496.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Yusuf Yazıcı Ligue 1'deki ilk maçına çıktı

Yeni takımı Lille'in formasıyla Fransa ligindeki ilk maçına çıkan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, oyuna sonradan girdi ve 22 dakika sahada kaldı.

Hüseyin Burak Demirer   | 11.08.2019
Yusuf Yazıcı Ligue 1'deki ilk maçına çıktı

Ankara

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'in Trabzonspor'dan transfer ettiği Yusuf Yazıcı, Nantes'ı 2-1 yendikleri karşılaşmada yeni takımının formasını ilk kez giydi.

Fransa liginde yeni sezonun ilk haftasında Lille, Nantes'ı konuk etti. Lille'de oynayan milli futbolculardan Zeki Çelik, ilk 11'de yer alırken, Yusuf Yazıcı mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

Lille, 19. dakikada Osimhen ile öne geçti ancak Nantes, Zeki'nin 51. dakikada kendi kalesine attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

Weah'ın yerine 68. dakikada oyuna giren Yusuf, Lille formasıyla ilk defa Ligue 1'de sahaya adım attı.

81. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Osimhen, Lille'in karşılaşmayı 2-1 kazanmasını sağladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'ın Keşmir kararı çözüm arayışlarına darbe
Türkiye-Ukrayna ilişkileri çok yönlü gelişiyor
Etiyopya’daki askeri müdahale girişimi ve siyasi sorunlar
Hindistan’ın yeni dış politika stratejisi ve Keşmir krizi
Sudan'da kırılgan uzlaşma ve riskler

Benzer haberler

Yusuf Yazıcı Ligue 1'deki ilk maçına çıktı

Yusuf Yazıcı Ligue 1'deki ilk maçına çıktı

Fransa liginde santra zamanı

'Kolay olsa Lille'de olmazdım'

Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı'ya veda

Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı'ya veda
Trabzonlular Yusuf ile gurur duyuyor

Trabzonlular Yusuf ile gurur duyuyor
Rekor transferler listesine Yusuf Yazıcı da eklendi

Rekor transferler listesine Yusuf Yazıcı da eklendi