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Yusuf Yazıcı Ligue 1'de aralık ayının futbolcusu seçildi

Ligue 1 takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, ligde aralık ayının futbolcusu seçildi.

Yusuf Özcan   | 21.01.2021
Yusuf Yazıcı Ligue 1'de aralık ayının futbolcusu seçildi

Paris

Ulusal Profesyonel Futbolcular Birliğinden (UNFP) yapılan açıklamada, Yusuf Yazıcı'nın sahada gösterdiği performansla Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) aralık ayının futbolcusu ödülünü kazandığı belirtildi.

Lille takımı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yusuf Yazıcı'yı bu ödülü nedeniyle tebrik etti.

Olympique Lyon'da oynayan Tino Kadewere ve Karl Toko-Ekambi de bu ödüle aday gösterilmişti. Ligue 1'in aralık ayının futbolcusu, UNFP'nin internet sitesi üzerinden kullanılan oylarla belirlendi.

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