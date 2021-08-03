Yelkende Alican Kaynar Tokyo 2020'yi 8. sırada tamamladı
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11. gününde yelkende Türkiye'yi temsil eden Alican Kaynar, oyunları 8. sırada tamamladı.
Tokyo
Finn sınıfındaki ilk 10 yarışında elde ettiği derecelerle olimpiyat tarihinde yelkende ilk kez madalya mücadelesine çıkan Alican Kaynar, final yarışını 5. sırada tamamladı.
Olimpiyat mücadelesini tamamlayan Alican Kaynar, genel sıralamada ise 8. oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.