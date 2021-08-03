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Yelkende Alican Kaynar Tokyo 2020'yi 8. sırada tamamladı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11. gününde yelkende Türkiye'yi temsil eden Alican Kaynar, oyunları 8. sırada tamamladı.

Ercan Doğan   | 03.08.2021
Yelkende Alican Kaynar Tokyo 2020'yi 8. sırada tamamladı

Tokyo

Finn sınıfındaki ilk 10 yarışında elde ettiği derecelerle olimpiyat tarihinde yelkende ilk kez madalya mücadelesine çıkan Alican Kaynar, final yarışını 5. sırada tamamladı.

Olimpiyat mücadelesini tamamlayan Alican Kaynar, genel sıralamada ise 8. oldu.

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