Dolar
26.73
Euro
28.81
Altın
1,940.37
ETH/USDT
1,639.60
BTC/USDT
25,954.00
BIST 100
8,056.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Üst üste 10. yarışını kazanan Verstappen, F1'de tarihe geçti

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 15. ayağı İtalya Grand Prix'sini Red Bull takımı pilotu Max Verstappen kazandı.

Yunus Kaymaz  | 03.09.2023 - Güncelleme : 03.09.2023
Üst üste 10. yarışını kazanan Verstappen, F1'de tarihe geçti

İstanbul

Sezonun 15. mücadelesi, Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5,7 kilometrelik pistte, 53 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa ilk sıradan başlayan ve 14 tur liderliği bırakmayan Ferrari pilotu Carlos Sainz'ın virajda frenlerinin kilitlenmesiyle baskısının karşılığını alan Verstappen, kalan bölümde üstünlüğünü korudu ve damalı bayrağı ilk sırada geçti.

Hollandalı pilotun takım arkadaşı Meksikalı Sergio Perez ikinciliği, Ferrari'den Carlos Sainz ise üçüncülüğü elde etti.

Verstappen, tarihe geçti

25 yaşındaki Verstappen, arka arkaya 10. yarışını kazanarak Sebastian Vettel'e ait Formula 1 rekorunu kırdı. Alman sürücü Vettel, kariyerindeki 4. ve son F1 şampiyonluğuna ulaştığı 2013 sezonunda üst üste 9 galibiyet elde etmişti.

Aynı sezonda üst üste 14. yarışını kazanarak kendisine ait Formula 1 rekorunu geliştiren Red Bull takımının galibiyet serisi de 15 yarışa yükseldi.

Şampiyonanın 16. yarışı Singapur Grand Prix'si, 17 Eylül'de düzenlenecek.

İtalya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 364 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 219

3. Fernando Alonso (İspanya): 170

4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 164

5. Carlos Sainz (İspanya): 117

Takımlar

1. Red Bull: 583

2. Mercedes: 273

3. Ferrari: 228

4. Aston Martin: 217

5. McLaren: 115

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avcılar'da metruk bina yangınında 2 kişi öldü 2 kişi yaralandı
Kayseri ve ilçelerinde kuvvetli yağış sonrası sel meydana geldi
Büyükçekmece'de yanan İETT otobüsü kullanılamaz hale geldi
Eskişehir'de sağanak etkili oldu
Terör örgütü PKK/YPG'nin Deyrizor'a saldırısında 2 sivil öldü, 13 sivil yaralandı

Benzer haberler

Üst üste 10. yarışını kazanan Verstappen, F1'de tarihe geçti

Üst üste 10. yarışını kazanan Verstappen, F1'de tarihe geçti

Şahika Ercümen'in hedefi Cumhuriyet'in 100. yılında dünya rekoru kırmak

Peş peşe 9. yarışını kazanan Verstappen F1 rekorunu egale etti

F1 Hollanda Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in

F1 Hollanda Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet