Dolar
14.07
Euro
15.62
Altın
1,928.80
ETH/USDT
2,976.50
BTC/USDT
43,855.00
BIST 100
1,991.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ukrayna’dan Polonya’ya tren ile gelen sivillerin bulunduğu Przemysl Tren Garı’ndan yayındayız.
logo
Spor, Dünyadan Spor, Rusya-Ukrayna krizi

Ukraynalı tenisçi Elina Svitolina, turnuvadan çekilme kararını değiştirdi

Ukraynalı tenisçi Elina Svitolina, daha önce çekilme kararı aldığı Monterrey Turnuvası'nın ilk turunda Rus rakibini mağlup etti.

Doğa Kırmızıoğlu   | 02.03.2022
Ukraynalı tenisçi Elina Svitolina, turnuvadan çekilme kararını değiştirdi

Ankara

İlk turda Rus Anastasia Potapova ile eşlemesinin ardından turnuvadan çekilme kararı alan dünya 15 numarası Svitolina, uluslararası tenisin çatı kuruluşları tarafından Rus ve Belaruslu tenisçilere yaptırım uygulanacağı yönünde duyuru yapılmasının ardından kararını değiştirerek turnuvaya çıktı.

Meksika'da düzenlenen ve 1 numaralı seribaşı olarak mücadele ettiği Monterrey Turnuvası'nda, ilk maçına Ukrayna'nın bayrağını temsilen mavi ve sarı renkte kıyafetle çıkan Elina Svitolina, 6-2 ve 6-1'lik setlerle rakibini 2-0 yenerek tur atlayan taraf oldu.

Maçın ardından tenis camiasına çağrıda bulunan 27 yaşındaki tenisçi, "Ülkemi temsil ettiğim için maça çıktım. Genel olarak çok üzgünüm, ama burada tenis oynadığım için mutluyum. Görevim, tenis camiasını bir araya getirerek Ukrayna'ya destek verilmesini sağlamak çünkü gerçekten çok kötü günlerden geçiyoruz. Bu yüzden buradayım. En iyi performansımı göstererek ülkemi bütün platformlarda en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Svitolina'nın turnuvadan çekilme kararı almasının ardından Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP), Kadınlar Tenis Birliği (WTA), Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) ve dört grand slam turnuvası ABD Açık, Avustralya Açık, Fransa Açık, Wimbledon yönetimleri, ortak bir açıklama yaparak Rus ve Belaruslu tenisçilerin ikinci bir duyuruya kadar ülkelerinin ismi ve bayrağıyla korta çıkamayacağını belirtmişti.

Rus Anastasia Potapova, bu kararın ardından tarafsız sporcu unvanıyla Monterrey Turnuvası'nda Svitolina ile maça çıkabildi.

    Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
    İlgili konular
    Bu haberi paylaşın
    Trabzonspor'da bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
    Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı 15 milyonu geçti
    Malatya Kovid-19 ile mücadelede hatırlatma dozlarına yöneldi
    Almanya Türkiye'yi Kovid-19 salgınında 'yüksek riskli bölgeler' listesinden çıkarıyor
    CDC: ABD'de 140 milyondan fazla kişi Kovid-19'a yakalanmış olabilir

    Benzer haberler

    Ukraynalı tenisçi Elina Svitolina, turnuvadan çekilme kararını değiştirdi

    Ukraynalı tenisçi Elina Svitolina, turnuvadan çekilme kararını değiştirdi

    Ukraynalı tenisçi Svitolina, Rus sporcuyla eşleşince turnuvadan çekildi