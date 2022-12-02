Dolar
18.63
Euro
19.61
Altın
1,802.95
ETH/USDT
1,277.80
BTC/USDT
16,965.00
BIST 100
5,046.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

UEFA'dan Juventus'a 'finansal fair-play' soruşturması

UEFA, olası finansal fair-play ve kulüp lisans kurallarının ihlali gerekçeleriyle İtalya ekibi Juventus hakkında soruşturma başlattı.

Doğa Kırmızıoğlu   | 02.12.2022
UEFA'dan Juventus'a 'finansal fair-play' soruşturması

Ankara

UEFA'dan yapılan açıklamada, kulüpte mali usulsüzlük yapıldığına ilişkin basında çıkan iddiaların yanı sıra İtalya Piyasa Denetleme Kurulu (CONSOB) ve başsavcılığın açtığı soruşturmaların göz önüne alındığı ve Juventus hakkında resmi soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) ile Juventus arasında 23 Ağustos 2022'de kulübün 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 finans yıllarını kapsayan yapılandırma anlaşması imzaladığı hatırlatıldı.

Yapılan ilk inceleme sonuçlarına göre, anlaşmada belirlenen rakamlarla kulübün bugünkü finansal durumu arasında belirgin düzeyde farklılık tespit edildiği, soruşturmanın ardından elde edilecek yeni bulgulara göre, CFCB'nin anlaşmayı tek taraflı feshedebileceği, yasal hakları için başvuruda bulunabileceği ve disiplin cezaları verebileceği vurgulandı.

Torino Cumhuriyet Başsavcılığının Juventus'un mali hesaplarındaki usulsüzlüğe yönelik Mayıs 2021'den beri yürüttüğü "Prisma" adlı soruşturma çerçevesinde, Juventus'un başkanı Andrea Agnelli ve bütün yönetim kurulu üyeleri, hafta içinde istifa etmiş ve başkanlığa, Gianluca Ferrero getirilmişti.

İspanya'da 1. ve 2. futbol liglerindeki kulüplerin bağlı olduğu LaLiga kurumu, oyuncularının gerçek maaş bordrolarını ve çalışanlarının harcamalarını saklamak, transfer değerlerini gerçeğin üzerinde göstermek iddialarıyla İtalya temsilcisini suçlamış ve UEFA tarafından Juventus'a "acil sportif yaptırım" uygulanmasını talep etmişti.

Juventus'un mali hesaplarını inceleyen başsavcılık ise haksız sermaye kazancı, oyuncu maaşlarının gizlenmesi, transfer değerlerinin olduğunun çok üstünde gösterilmesi gibi usulsüzlükler nedeniyle iddianame hazırlarken, eski başkan Agnelli ile soruşturmanın tamamlandığına dair bildirim alan yöneticilere dava açılacağı belirtilmişti. İtalya Futbol Federasyonu da Juventus'a sportif açıdan soruşturma dosyası açmıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Düzce Valisi Atay: Depremin ardından kente ulaşan 290 konteynerden 169'unun kurulumu tamamlandı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli yakınında refüje çarpan tır ulaşımı aksattı
Malatya'da yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü
Avcılar'da yağış nedeniyle bazı dükkanları su bastı
MGK Bildirisi: Bölgemizde hiçbir terör örgütünün varlığına ve etkinliğine müsaade edilmeyecek

Benzer haberler

UEFA'dan Juventus'a 'finansal fair-play' soruşturması

UEFA'dan Juventus'a 'finansal fair-play' soruşturması

İtalya'nın Ischia Adası'ndaki heyelanda ölenlerin sayısı 11'e çıktı

AK Parti Milletvekili Ok'a yanlış tedavi uygulayan doktora soruşturma

Futbolun en prestijli kupası İtalya'da üretiliyor

Futbolun en prestijli kupası İtalya'da üretiliyor
"Sahte doktor"un oyununu uzman doktorun dilekçesi bozdu

"Sahte doktor"un oyununu uzman doktorun dilekçesi bozdu
İspanya'da LaLiga kurumu, Juventus'a "acil sportif yaptırım" uygulanmasını istedi

İspanya'da LaLiga kurumu, Juventus'a "acil sportif yaptırım" uygulanmasını istedi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet