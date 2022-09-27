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UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 6. hafta maçları 9 karşılaşmayla tamamlandı

Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunda sezonun gruplardaki son hafta, 9 maçla sona erdi.

Fatih Erel   | 27.09.2022
UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 6. hafta maçları 9 karşılaşmayla tamamlandı

Istanbul

A Ligi 2. Grup'ta İsviçre, konuk ettiği Çekya'yı 2-1 yenerken İspanya ise deplasmanda Portekiz'i 1-0 yenerek grubu lider tamamladı ve finallere kaldı.

Gruplardaki karşılaşmaların ardından A Ligi'nde gruplarını lider bitiren Hırvatistan, İspanya, İtalya ve Hollanda; UEFA Uluslar Ligi finallerine yükselirken A Ligi gruplarında son sırada yer alan Avusturya, Çekya, İngiltere ve Galler ise B Ligi'ne düştü.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi

2. Grup:

İsviçre-Çekya: 2-1

Portekiz-İspanya: 0-1

B Ligi

1. Grup:

Ukrayna-İskoçya: 0-0

İrlanda Cumhuriyeti-Ermenistan: 3-2

2. Grup:

Arnavutluk-İzlanda: 1-1

4 .Grup:

İsveç-Slovenya: 1-1

Norveç-Sırbistan: 0-2

C Ligi

2. Grup:

Yunanistan-Kuzey İrlanda: 3-1

Kosova-Kıbrıs Rum Kesimi: 5-1


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