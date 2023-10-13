UEFA, Türkiye ve İtalya'nın EURO 2032 ev sahipliği için aday statlarını duyurdu
UEFA, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2032) ortak ev sahipliği yapacak Türkiye ile İtalya'nın aday statları açıkladı.
Ankara
İki ülkeden toplam 20 aday stadın 10'u, UEFA tarafından 2026 Ekim'e kadar açıklanacak. Her ülkeden 5'er statta, turnuva maçları oynanacak.
UEFA'nın açıklamasına göre, aday statlar şöyle:
Türkiye
1- Atatürk Olimpiyat Stadı
2- Ankara Yeni 19 Mayıs Stadı
3- Galatasaray RAMS Park
4- Fenerbahçe Ülker Stadı
5- Bursa Büyükşehir Belediye Stadı
6- Trabzonspor Papara Park
7- Konya Büyükşehir Belediye Stadı
8- Gaziantep Kalyon Stadı
9- Eskişehir Atatürk Stadı
10- Antalya Corendon Airlines Park
İtalya
Milano: San Siro - Giuseppe Meazza Stadı
Roma: Olimpiyat Stadı
Bari: San Nicola Stadı
Napoli: Diego Armando Maradona Stadı
Floransa: Artemio Franchi Stadı
Torino: Juventus Stadı
Cenova: Luigi Ferraris Stadı
Verona: Marcantonio Bentegodi Stadı
Bologna: Renato Dell'Ara Stadı
Calgiari: Sant'Elia StadıAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.