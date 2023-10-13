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UEFA, Türkiye ve İtalya'nın EURO 2032 ev sahipliği için aday statlarını duyurdu

UEFA, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2032) ortak ev sahipliği yapacak Türkiye ile İtalya'nın aday statları açıkladı.

Doğa Kırmızıoğlu  | 13.10.2023 - Güncelleme : 13.10.2023
UEFA, Türkiye ve İtalya'nın EURO 2032 ev sahipliği için aday statlarını duyurdu Atatürk Olimpiyat Stadı. Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

Ankara

İki ülkeden toplam 20 aday stadın 10'u, UEFA tarafından 2026 Ekim'e kadar açıklanacak. Her ülkeden 5'er statta, turnuva maçları oynanacak.

UEFA'nın açıklamasına göre, aday statlar şöyle:

Türkiye

1- Atatürk Olimpiyat Stadı

2- Ankara Yeni 19 Mayıs Stadı

3- Galatasaray RAMS Park

4- Fenerbahçe Ülker Stadı

5- Bursa Büyükşehir Belediye Stadı

6- Trabzonspor Papara Park

7- Konya Büyükşehir Belediye Stadı

8- Gaziantep Kalyon Stadı

9- Eskişehir Atatürk Stadı

10- Antalya Corendon Airlines Park

İtalya

Milano: San Siro - Giuseppe Meazza Stadı

Roma: Olimpiyat Stadı

Bari: San Nicola Stadı

Napoli: Diego Armando Maradona Stadı

Floransa: Artemio Franchi Stadı

Torino: Juventus Stadı

Cenova: Luigi Ferraris Stadı

Verona: Marcantonio Bentegodi Stadı

Bologna: Renato Dell'Ara Stadı

Calgiari: Sant'Elia Stadı

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