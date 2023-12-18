Dolar
29.06
Euro
31.73
Altın
2,025.69
ETH/USDT
2,140.10
BTC/USDT
41,047.00
BIST 100
7,860.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunun eşleşmeleri belli oldu.

Abdulkadir Karakaya  | 18.12.2023 - Güncelleme : 18.12.2023
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

İstanbul

İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekiminde son şampiyon Manchester City, Galatasaray'ın yer aldığı gruptan ikinci olarak çıkan Kopenhag ile eşleşti.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları, 13-14 ve 20-21 Şubat, rövanşları ise 5-6 ile 12-13 Mart 2024 tarihlerinde oynanacak.

Eşleşmeler şöyle:

Porto (Portekiz)-Arsenal (İngiltere)

Napoli (İtalya)-Barcelona (İspanya)

Paris Saint-Germain (Fransa)-Real Sociedad (İspanya)

Inter (İtalya)-Atletico Madrid (İspanya)

PSV Eindhoven (Hollanda)-Borussia Dortmund (Almanya)

Lazio (İtalya)-Bayern Münih (Almanya)

Kopenhag (Danimarka)-Manchester City (İngiltere)

Leipzig (Almanya)-Real Madrid (İspanya)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kuveyt'in Ankara Büyükelçiliğinde, merhum emir Şeyh Nevvaf için taziye defteri açıldı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'a geldi
İstanbul'da motokuryenin öldüğü kazaya ilişkin ek rapor hazırlandı
Büyükelçi Karlov suikastının üzerinden 7 yıl geçti

Benzer haberler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Pınar Karşıyaka'nın Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkacağına inancı tam

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi yapıldı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi, 8 Aralık'ta yapılacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi, 8 Aralık'ta yapılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet