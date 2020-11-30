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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez kadın hakem düdük çalacak

Fransız Stephanie Frappart, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde maç yöneten ilk kadın hakem olacak.

Abdulkadir Karakaya   | 30.11.2020
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez kadın hakem düdük çalacak Fotoğraf: Metin Pala/AA

İstanbul

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 2 Aralık Çarşamba günü oynanacak Juventus-Dinamo Kiev maçını Stephanie Frappart yönetecek.

36 yaşındaki Frappart, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda düdük çalan ilk kadın hakem olacak.

Frappart, geçen yıl da Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa maçını yöneterek tarihe geçmişti.

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