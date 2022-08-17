UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları sona erdi
Ankara
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının play-off turu ilk ayağı, 3 karşılaşmayla tamamlandı.
Sonuçlar şöyle:
Karabağ (Azerbaycan) - Viktoria Plzen (Çekya): 0-0
Maccabi Haifa (İsrail) - Kızılyıldız (Sırbistan): 3-2
Dinamo Kiev (Ukrayna) - Benfica (Portekiz): 0-2Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.