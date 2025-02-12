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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu 4 karşılaşma ile başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu heyecanı 4 maçla başladı.

Süha Gür  | 12.02.2025 - Güncelleme : 12.02.2025
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu 4 karşılaşma ile başladı

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun play-off aşamasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Brest (Fransa)-Paris Saint-Germain (Fransa): 0-3

Juventus (İtalya)-PSV (Hollanda): 2-1

Manchester City (İngiltere)-Real Madrid (İspanya): 2-3

Sporting (Portekiz)-Borussia Dortmund (Almanya): 0-3

Müsabakaların rövanşı, 19 Şubat'ta oynanacak.


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