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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında 3 maç oynandı

Yunus Kaymaz   | 25.08.2021
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında 3 maç oynandı

İstanbul

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında üç maç yapıldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında Benfica, Malmö ve Young Boys, bu sezon gruplarda mücadele edecek.

Alınan sonuçlar şöyle:

PSV Eindhoven (Hollanda) - Benfica (Portekiz): 1-2, 0-0

Ludogorets (Bulgaristan) - Malmö (İsveç): 0-2, 2-1

Ferencvaros (Macaristan) - Young Boys (İsviçre): 2-3, 2-3

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