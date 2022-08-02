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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunun ilk ayağı 5 maçla başladı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, üçüncü eleme turunun ilk ayağında 5 maç oynandı.

Fatih Erel   | 02.08.2022
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunun ilk ayağı 5 maçla başladı

İstanbul

Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turu maçlarının sonuçları şöyle:

Sheriff-Viktoria Plzen: 1-2

Ludogorets-Dinamo Zagreb: 1-2

Monaco-PSV Eindhoven: 1-1

St. Gilloise-Rangers: 2-0

Benfica-Midtjylland: 4-1


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