logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında 9 maç oynandı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının ikinci hafta mücadelesi, TSİ 19.45 seansında oynanan 9 karşılaşmayla başladı.

Mutlu Demirtaştan  | 23.10.2025 - Güncelleme : 23.10.2025
UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında 9 maç oynandı

İstanbul

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Legia Varşova'yı ağırladığı karşılaşmada 2-1 yenildi.

Rijeka ile Sparta Prag arasında oynanması gereken karşılaşma, olumsuz hava koşulları nedeniyle TSİ 22.00 seansına ertelendi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Legia Varşova (Polonya): 1-2

AZ Alkmaar (Hollanda) - Slovan Bratislava (Slovakya): 1-0

Rapid Wien (Avusturya) - Fiorentina (İtalya): 0-3

Strasbourg (Fransa) - Jagiellonia (Polonya): 1-1

AEK (Yunanistan) - Aberdeen (İskoçya): 6-0

Drita (Kosova) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-1

Breidablik (İzlanda) - KuPS Kuopio (Finlandiya): 0-0

Shkendija (Kuzey Makedonya) - Shelbourne (İrlanda): 1-0

Hacken (İsveç) - Rayo Vallecano (İspanya): 2-2

