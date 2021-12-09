Dolar
13.69
Euro
15.52
Altın
1,782.52
ETH/USDT
4,190.00
BTC/USDT
49,121.00
BIST 100
2,004.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham-Rennes maçı Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Tottenham ile Rennes arasındaki karşılaşma, İngiltere temsilcisinde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Doğa Kırmızıoğlu   | 09.12.2021
UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham-Rennes maçı Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi

Ankara

Tottenham'dan yapılan açıklamada, UEFA yetkilileriyle yapılan görüşmenin ardından takımda artan Kovid-19 vakaları nedeniyle bugün TSİ 23.00'te oynanması planlanan maçın başka tarihe ertelenmesine karar verildiği belirtildi.

Son olarak maç öncesi basın toplantısında konuşan Tottenham'ın İtalyan teknik direktörü Antonio Conte, takımda 8 futbolcu ile teknik ekipten 5 kişinin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıklamıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da Kovid-19 vaka sayısı 8 milyonu geçti
İngiltere'de aşı pasaportu zorunlu oluyor
Türkiye'de son 24 saatte 20 bin 874 kişinin testi pozitif çıktı, 192 kişi yaşamını yitirdi
BioNTech CEO'su Uğur Şahin: Üç doz BioNTech aşısı Omicron varyantına karşı koruyor
Avusturya’da sokağa çıkma kısıtlaması aşı yaptıranlar için 11 Aralık’ta sona erecek

Benzer haberler

UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham-Rennes maçı Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi

UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham-Rennes maçı Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi

Galatasaray, Lazio maçının hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray Takım Kaptanı Fernando Muslera: Yarınki maç zor olacak çünkü karşımızda Lazio gibi bir rakip var

Fatih Terim: Galatasaray, Avrupa’da maçların kalitesini yükselten bir takım

Fatih Terim: Galatasaray, Avrupa’da maçların kalitesini yükselten bir takım
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın grup birinciliği için sahaya çıkacak

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın grup birinciliği için sahaya çıkacak
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ne galibiyetle veda etmek istiyor

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ne galibiyetle veda etmek istiyor